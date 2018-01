Microsoft libera pacote de correções de segurança A Microsoft liberou nesta semana o seu pacote mensal de correções de segurança. São 10 atualizações, seis das quais consideradas críticas, e que corrigem 26 falhas. As falhas críticas afetam vulnerabilidades no Windows, no Office e na plataforma de aplicativos .Net, permitindo a execução remota de programas invasores por um hacker. A atualização do sistema operacional e dos aplicativos pode ser feita automaticamente pelo sistema Windows ou então baixada a partir do site da empresa na internet.