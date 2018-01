Microsoft libera testes do novo Internet Explorer 8

A fabricante de softwares Microsoft disponibilizou uma versão teste do Internet Explorer 8, a próxima edição de seu navegador da Web. Uma das características de uso do IE 8 permite que os usuários salvem o trabalho feito em um website ligado ao computador local quando uma conexão da Internet é perdida. As características do novo navegador foram apresentadas pelo gerente-geral da equipe do Microsoft Internet Explorer, Dean Hachamovitch, durante a conferência de tecnologia online MIX08. Outra característica permite que os usuários destaquem um endereço em um website e vejam um mapa dentro do site com apenas um click. Os usuários ainda podem grifar nomes de produtos para verificar a disponibilidade de venda no eBay. O Microsoft Internet Explorer é o navegador mais utilizado do mundo, com maior participação de mercado do que o Safari, da Apple, ou o Mozilla Firefox. O navegador também é parte da atual batalha entre a Microsoft e o rival Google. O Google distribui o Firefox como seu software de navegação preferido em alguns de seus produtos. O Mozilla continua a obter renda do Google, de acordo com um contrato que vence em 20 de novembro de 2008.