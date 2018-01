Microsoft libera Windows 7 de graça por 13 meses

Softwares online se reproduzem com velocidade na internet. Entusiastas de programas livres e gratuitos se espalham pelo globo. Veem-se mais e mais casos em que a faceta criminosa da pirataria é relativizada em nome da cultura livre. O mundo da internet está mudando o mundo da computação. Nesta semana, mais um marco dessa trajetória: a Microsoft liberou a versão "quase final’ do novo Windows de graça por mais de um ano. O Link já falou sobre o Windows 7, o substituto do Vista, em duas outras reportagens. Uma no lançamento do programa, na feira CES deste ano, em Las Vegas (tinyurl.com/ohh5o9), outra para testar o recurso de telas sensíveis ao toque (tinyurl.com/pgxlao), uma das novidades do sistema. Agora, a notícia é que qualquer um pode testar o Windows 7 na própria máquina. Não é a primeira vez que a Microsoft libera um sistema para testes antes da hora, mas é inédito o tempo dado para isso: 13 meses. O Windows 7 vai parar de funcionar em 1 de junho de 2010 (e desligar a cada duas horas a partir de março). Outra data importante: os downloads só ficarão disponíveis até julho, no endereço www.microsoft.com/windows/windows-7/download.aspx. Mas por que é vantajoso instalar agora? Primeiro, porque é um sistema promissor, uma mescla - com avanços - das qualidades do Vista e do XP. Segundo, porque é mais rápido do que o Vista e pode fazer diferença em computadores não tão potentes. Terceiro, porque evita a pirataria para quem não tem Windows original instalado na máquina. Apesar de a Microsoft negar, o Windows Vista teve aceitação problemática desde o lançamento, por problemas de compatibilidade com programas antigos e de lentidão. Para rodá-lo com qualidade, é preciso de pelo menos 2 GB de memória RAM e um processador de dois núcleos, especificações acima da maioria dos PCs. "O foco do Windows 7 é a compatibilidade. Nossos clientes pediram para sermos simples, e agora estamos sendo", diz o gerente de produto da Microsoft Brasil, Ricardo Wagner. Para evitar o trauma do Vista e abraçar a tendência de netbooks, a Microsoft já anunciou uma versão do Windows 7 desenhada para os laptops pequeninos. Será o fim do XP, de vez. MICROSOFT SE RENDE A TRAÇOS DO MAC OS E DO UBUNTU Pode não ser descarado, mas a Microsoft incorporou ao visual e à navegação do Windows 7 pelo menos duas características típicas dos principais sistemas concorrentes, o Mac OS X Leopard (Apple) e o Ubuntu 8.10 (o Linux mais popular). A barra de tarefas apenas com ícones, sem texto e com novas funções ao clicar com botão direito do mouse é um traço típico da Apple (veja ao lado). Do Ubuntu, parece ter importado a navegação em flip entre janelas. Apenas o passar do mouse nos ícones faz com que a tela exiba a janela referente. A função de ver o desktop por trás de janelas transparentes também resolve uma questão do Ubuntu, que oferece sempre dois desktops. Tudo isso é medo ou humildade? Fato é que o Windows perdeu cinco pontos porcentuais de penetração em dois anos (hoje está em 88% dos computadores). O Windows 7 parece querer alterar o sentido desse gráfico. VERSÃO É FORTE CANDIDATA A SER O PRODUTO FINAL Release Candidate 1 (RC1) é o nome completo da versão do Windows 7 disponível para download hoje. Isso significa que o produto ainda não está acabado, mas é o candidato a ser a versão final. Foi assim com o Internet Explorer 8, por exemplo: o software acabado era igualzinho ao Release Candidate. Por isso tratá-lo com seriedade, diferente de versões beta. Os próximos passos do Windows 7 ainda são desconhecidos. Geralmente a Microsoft lança sistemas a cada três anos, desde o Windows XP. A previsão é que, antes do fim de 2009, o 7 já esteja nas prateleiras. Mas pode haver outros RCs antes da data oficial de lançamento, no meio de 2010. SISTEMA É FÁCIL DE INSTALAR, ATÉ EM NOTEBOOKS Para instalar o Windows 7, basta baixar o arquivo direto do site da Microsoft - não baixe via torrent, pois há a possibilidade de infecção de vírus . Com o arquivo baixado, de mais ou menos 2,5 GB, você vai precisar queimá-lo em uma mídia virgem. O arquivo é um ISO, isto é, uma versão própria para gerar um DVD que inicia sozinho o computador. Para instalar o sistema em netbooks, basta baixar o programa gratuito Virtual Clone Drive (http://www.slysoft.com/) e depois de instalá-lo, clicar no arquivo do Windows 7. Tanto em netbooks, como em notebooks e desktops, você precisará instalar os drivers para que todos os componentes funcionem direito. (colaborou Jocelyn Auricchio)