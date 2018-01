Microsoft mostra detalhes do projeto Origami Depois de uma campanha envolvendo boatos e informações vazadas ou plantadas em sites de notícias de tecnologia e um hotsite nebuloso com animações em flash, a Microsoft liberou detalhes sobre o chamado projeto Origami, durante a Cebit, feira de tecnologia que acontece em Hannover, na Alemanha. O projeto envolve uma nova categoria de computadores portáteis compactos e que prometem funcionalidades completas de entretenimento e produtividade pessoal, os chamados Ultra Mobile PCs. Como se tornou conhecido na semana passada, tratam-se de PCs compactos e com tela sensível a toque, que rodam a versão Tablet PC do Windows XP. Os primeiros modelos exibidos pela Microsoft, com marcas de parceiros como Samsung, Asus e Founder, exibem um console portátil com tela colorida de 7 polegadas e que usa processadores do tipo x86 com gerenciamento de energia mais eficiente, o que dá mais vida útil às baterias. Um dos modelos mostrados, o Q1 da Samsung, traz o processador Celeron M de 900 MHz, tela de 7 polegadas com definição de 800x480 pixels, recursos Wi-Fi e Bluetooth. O aparelho ainda traz uma câmera frontal de 1,3 Megapixel para videoconferências e sensor de GPS embutido, e HD interno de 40 GB. O aparelho tem o tamanho aproximado de uma caixa de DVD, medindo 22 x 12,5 cm, com 2,5 cm de espessura e cerca de 600 gramas de peso. O preço final do produto ainda não foi divulgado. "iPod killer ?" Ao criar uma nova categoria de consumo, a Microsoft e seus parceiros se jogam no arriscado jogo de expectativas que cercam o usuário potencial. Quem esperava um ´iPod killer´, ou seja, um produto para concorrer com os tocadores de música da Apple, encontrará um produto que promete agradar a todos, oferecendo de produtividade pessoal a games, passando por mídia e recepção de dados em redes móveis. "É um produto em busca de um mercado", criticou o analista Stephen Baker, analista da consultoria de tecnologia NPD Group, em entrevista ao site Cnet.com. As novas máquinas prometem produtividade e funcionalidades completas de um PC em um dispositivo mais compacto e fácil de transportar. Se isso será o suficiente para motivar os usuários a adotar os dispositivos, já é uma outra pergunta: os primeiros modelos devem custar em torno de US$ 800, o que pode espantar potenciais consumidores. Baterias Além dos preços, o ´calcanhar de Aquiles´ dos novos produtos ainda deve ser a vida útil das baterias. A Intel, que desenvolveu processadores para alguns dos UMPCs, acredita que o produto pode ser mais atraente para o público se a indústria conseguir baixar seu preço final e melhorar a autonomia das baterias. A empresa mostrou alguns de seus protótipos de UMPCs durante nesta terça-feira, durante o Intel Developer Forum, evento anual da companhia para desenvolvedores, realizado em São Francisco, nos EUA.