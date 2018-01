Microsoft mostra drive HD DVD externo para o Xbox A Microsoft mostrou nesta semana um modelo do drive externo HD DVD que a empresa promoverá para uso em conjunto com o Xbox 360, o videogame da empresa. O drive externo será usado para rodar filmes armazenados em discos HD DVD, um dos formatos que pretende suceder o DVD, porém com maior capacidade de armazenamento, podendo guardar filmes em alta definição (até 30 GB, contra 4,7 GB dos DVDs normais). O drive mantém as funções interativas dos discos HD DVD e, segundo afirmaram porta-vozes da Microsoft, deve ser mais barato do que os tocadores de discos HD DVD à venda no mercado (modelos básicos custam a partir de US$ 500 no mercado norte-americano), já que todo o processamento dos arquivos de áudio e vídeo acontecerá dentro do Xbox. A empresa, no entanto, não divulgou quanto o preço final do dispositivo. Quando chegar ao varejo, o drive HD DVD para o Xbox 360 disputará espaço com o PlayStation 3, próxima geração do videogame da Sony, que incluirá um tocador de discos Blu-ray, formato que concorre com o HD DVD.