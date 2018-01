Microsoft mostra "passeio" virtual em site A Microsoft está demonstrando mais um avanço na sua tecnologia Live Local, que visa cruzar informações com mapas e fotos de satélite. Para concorrer com serviços concorrentes como o Google Earth, a empresa agora demonstra a possibilidade de "navegar" dentro do mapa através de fotos. A ferramenta mostra um mapa na metade inferior da tela, com o gráfico de um pequeno carro, que o usuário pode manobrar com as setas do teclado pela foto do satélite, mostrando imagens das ruas na parte superior. Nem todas as ruas e vistas estão disponíveis. Na verdade, a demo só traz trechos de São Francisco e Seattle, mas já é o suficiente para entender como o sistema funciona. Também é possível passear a pé pelos trechos das cidades oferecidas. Só não dá para saber como será possível expandir o alcance desse tipo de serviço (viabilizando, por exemplo, a digitalização de todas as ruas e vistas de várias cidades). Uma ferramenta de busca no site permite procurar locais de interesse ou serviços, o que poderia abrir uma utilidade comercial para serviços de localização.