Microsoft mudará ferramenta Windows Genuine Advantage Quando a Microsoft criou o programa e a ferramenta Windows Genuine Advantage (WGA), tudo o que ela queria era combater a pirataria de seu sistema operacional. Quando um usuário com uma cópia pirata baixava uma atualização do Windows, recebia uma mensagem que informava que a cópia do programa podia ser ilegal e remetia a pessoa para uma página com instruções sobre como legalizar o software. Vários usuários brasileiros começaram a receber a mensagem nas últimas semanas. Mas o que não se imaginava era que grupos de direitos civis nos EUA, como Coalização Internacional para Internet Aberta, protestassem contra o que acreditaram ser uma invasão de privacidade, embora a empresa garanta que não coleta dados dos usuários com Windows pirata. Mesmo assim, a empresa acabou anunciando, nos Estados Unidos, que vai modificar a forma com que o software se comunica com os servidores da empresa, o que só deve acontecer a cada quinze dias ou quando o usuário baixar atualizações de segurança e outros aplicativos que são exclusivos para usuários de uma versão registrada (original) do Windows. Segundo dados da Business Software Alliance, entidade que representa as empresas de software em todo o mundo, o índice de pirataria de software no mercado brasileiro é de 64%, enquanto que no mundo este índice é de 35%.