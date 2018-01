Microsoft não busca compra total do Yahoo, diz presidente

A Microsoft não está procurando comprar todo o Yahoo, mas negocia outros tipos de acordo com o segundo maior mecanismo de busca da Internet, afirmou o presidente-executivo da gigante do software, Steve Ballmer, nesta quarta-feira. "Não estamos fazendo uma oferta para comprar o Yahoo", disse Ballmer no lançamento do novo centro de pesquisa e desenvolvimento da Microsoft em Israel. "Ainda, estamos tentando discutir sobre acordos com o Yahoo que podem avançar, mas não uma aquisição total da companhia", afirmou o executivo sem maiores elaborações. No início do mês, a Microsoft retirou uma proposta de compra do Yahoo por 47,5 bilhões de dólares, ou 33 dólares por ação, depois que a empresa recusou a oferta, afirmando que não cederia por menos de 37 dólares por ação. A Microsoft agora tenta uma oferta alternativa, propondo compra da unidade de busca do Yahoo e tomando participação minoritária na empresa de Internet, segundo informou à Reuters uma fonte próxima ao assunto essa semana. Caso o acordo seja completado, ele deve forjar uma aliança entre as duas empresas em desafio ao rival Google, que se tornou uma potência no segmento de propagandas online. O Yahoo informou que está considerando um "número de valor que maximize alternativas estratégicas" e que avaliará qualquer proposta feita pela Microsoft. No domingo, o Yahoo confirmou com a Microsoft que a empresa não está interessada em adquirir toda a companhia agora mas que se mantém aberta para tentar qualquer acordo visando o melhor interesse dos acionistas. O investidor Carl Icahn iniciou na semana passada uma batalha com o intuito de pressionar a empresa a concordar em ser comprada pela Microsoft. Deste então, diversos outros grandes acionistas do Yahoo passaram a apoiar Icahn. Acredita-se ainda que a Microsoft está interessada em comprar o site de redes sociais Facebook como forma de expandir seus negócios de Internet. A Microsoft já possui uma pequena participação no site. "Não há nada particularmente novo nesse front", disse Ballmer. "Temos uma ótima relação com o Facebook e procuramos continuar investindo na parceria."