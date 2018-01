Microsoft não conversou com investidor Icahn sobre Yahoo--fonte A Microsoft não teve discussões sobre o Yahoo com o investidor Carl Icahn, disse neste domingo uma pessoa próxima à empresa. A Microsoft recuou com sua oferta de compra do Yahoo de 47,5 bilhões de dólares após o Yahoo rejeitar a proposta final de 33 dólares por ação, pedindo pelo menos 37 dólares por ação. Icahn lançou uma campanha para substituir o conselho do Yahoo por diretores que queiram reabrir as negociações com a Microsoft e criticou fortemente o Yahoo por interromper o negócio. (Por Anupreeta Das)