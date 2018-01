Microsoft não tem respostas para a pane de seus serviços "O dia em que o MSN parou". O conhecido comunicador instantâneo Windows Live Messenger (antigo MSN Messenger) registrou uma falha em seu sistema nesta terça-feira, dia 26. Além desse, outros serviços da canadense Microsoft, como o e-mail Hotmail, apresentaram problemas. O motivo não foi informado pela empresa responsável, até as 19 horas de ontem à noite. Ao tentar se conectar o internauta recebia a seguinte mensagem: "falha ao entrar no Windows Live Messenger. O serviço está temporariamente indisponível. Tente novamente mais tarde". Usuários de todo o mundo foram vítimas desse erro. O bate-papo é utilizado por mais de 30 milhões de pessoas. Bastou a falha ser detectada por alguns que centenas de mensagens invadiram diversos fóruns, a maioria dizia "não estou conseguindo me conectar", "hoje não está funcionando" e muitas outras frases que remetiam à mesma situação. Leia a matéria completa no Economia & Negócios desta quarta-feira. Em 15 de novembro de 2006, algo parecido aconteceu. O serviço ficou inativo por quatro horas. Usuários se conectavam, mas não conseguiam enviar mensagens aos seus destinatários. Uma outra pane muito conhecida foi a que ocorreu nos últimos anos com as "empresas de telefonia durante o réveillon. Eram tantas pessoas querendo se comunicar, falar no telefone celular que ou você conseguia falar de graça ou você definitivamente não falava. Falando em panes A maior lenda das panes foi o "bug do milênio". Esse boato previa que haveriam problemas com todos os sistemas informatizados na passagem de 1999 para 2000. Nesta época, empresas gastaram fortunas para se preparar para a tragédia anunciada, que nunca aconteceu.