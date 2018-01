Microsoft oferece diálogo e CE exige cumprimento das exigências A gigante da informática Microsoft pediu hoje à Comissão Européia (CE) novas orientações para cumprir as regras antimonopólio, e o Executivo europeu respondeu à solicitação afirmando que a empresa tem apenas que assumir a decisão "escrita, preto no branco", há dois anos. A troca de declarações públicas coincidiu com o início da audiência a portas fechadas solicitada pela multinacional, que tenta mostrar à CE que cumpriu as exigências e, assim, escapar da nova ameaça de multa sugerida por Bruxelas. O caso data de março de 2004, quando a CE concluiu que a Microsoft tinha abusado da concorrência e impôs à empresa uma multa de 497 milhões de euros. Além disso, o Executivo europeu adotou duas medidas corretivas à Microsoft: comercializar na UE uma versão do Windows sem o reprodutor Media Player e ceder aos concorrentes os dados necessários para que os programas deles sejam compatíveis com o difundido sistema operacional. A primeira medida já está cumprida, mas, em dezembro passado, a comissária de Concorrência européia, Neelie Kroes, chegou à "conclusão preliminar" de que a informação que a Microsoft concordou em compartilhar não é suficiente. Diante disso, Kroes enviou à empresa uma folha de acusações, ameaçando adotar uma nova multa de 2 milhões de euros por cada dia de descumprimento. Transparência O responsável legal da Microsoft, Brad Smith, chegou à audiência hoje à frente de uma equipe de cerca de 50 advogados e técnicos, disposto a mostrar que a CE está cometendo um erro, mas tendendo também à oferta para encontrar uma solução negociada. "Do nosso ponto de vista, uma multa não é a resposta, em vez disso precisamos de orientações claras para encontrar uma solução", disse Smith aos jornalistas. O porta-voz de Concorrência da CE, Jonathan Todd, ressaltou que "tudo o que (a Microsoft) têm que fazer é cumprir a decisão que está escrita, preto no branco, há dois anos". Na audiência da Comissão Européia, foram ouvidas hoje as alegações da Microsoft e dos funcionários europeus responsáveis pelo processo, e, amanhã, haverá a participação de outras empresas interessadas. A Microsoft divulgou hoje declarações de vários fabricantes de software - Celera Software, StarBak, Tandberg e Network Appliance - que afirmam estarem satisfeitas com a quantidade de informação sobre o Windows que a empresa criada por Bill Gates já ofereceu. "Bom para elas", disse o porta-voz da CE, mas "há muitas outras companhias que nos disseram que a informação oferecida pela Microsoft não é útil". A Comissão Européia não revelou a identidade das empresas que reclamaram da atitude da Microsoft, mas entre os concorrentes que esperam a solução do caso estão a Oracle, IBM, Sun Microsystem, Novell e Real Network. Todd disse que o analista independente que avalia se a Microsoft está atendendo à exigência da CE - o professor britânico Neil Barret, nomeado por sugestão da multinacional - considera que a informação oferecida até agora é "totalmente inútil". Barret pretende "provar" esta constatação durante a audiência, adiantou o chefe de unidade antimonopólio da Comissão Européia, Cecilio Madero, que também manifestou aos jornalistas a convicção de que a Microsoft só convocou esta reunião "por propósitos midiáticos". Mike Sax, responsável do fabricante americano de programas Sax Software, disse em uma pausa da reunião que o objetivo da CE é buscar a quantidade de informação "perfeita" que a Microsoft deveria oferecer, e comparou esse objetivo à "busca do Santo Graal". Apesar das divergências, o Executivo europeu evitou dar um ultimato hoje, e declarou que ainda levará "pelo menos várias semanas" para decidir se procede ou não impor uma sanção econômica contra a Microsoft. O caso é objeto de um processo paralelo no Tribunal de Justiça da União Européia, onde a Microsoft recorreu a decisão da CE pouco após esta ser emitida. O tribunal ainda não se pronunciou sobre o mérito da questão, mas negou o pedido da empresa de suspender cautelarmente a obrigação de cumprir as exigências da CE.