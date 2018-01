Microsoft oferece US$ 1,2 bi por empresa de busca

A Microsoft fez uma oferta de compra pela empresa norueguesa de programas de busca em internet Fast Search & Transfer de 19 coroas norueguesas por ação, o que totaliza cerca de US$ 1,2 bilhão pela empresa, afirmaram as duas companhias nesta terça-feira, 8. As ações da Fast, que ficaram suspensas na segunda-feira, logo subiram para o patamar da oferta e depois reduziram ligeiramente a alta, para 18,50 coroas norueguesas (cerca de US$ 3,50), valorização de 38,6%. "O conselho de diretores da Fast logo recomendou aos seus acionistas que aceitassem a oferta", afirmou a empresa em comunicado à bolsa de Oslo. "Essa oferta representa uma valorização de 42% sobre o preço da ação no fechamento de 4 de janeiro (último dia de negócios antes do anúncio) e avalia a empresa em 6,6 bilhões de coroas norueguesas ou cerca de US$ 1,2 bilhão", afirmou a Fast Search & Transfer. O acordo está sujeito à aprovação de agências reguladoras e de acionistas da Fast. A Microsoft espera concluir a transação até o segundo trimestre de 2008. A Fast Search & Transfer fornece software de pesquisa em internet para empresas. "A pesquisa empresarial está se tornando ferramenta indispensável para negócios de todos os tamanhos", afirmou Jeff Raikes, chefe da divisão de negócios da Microsoft, em comunicado.