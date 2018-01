Microsoft oferece US$44,6 bilhões para compra do Yahoo A Microsoft Corp afirmou nesta sexta-feira que ofereceu ao Yahoo Inc um acordo para a compra da empresa envolvendo ações e dinheiro no valor de 44,6 bilhões de dólares. A Microsoft disse que ofereceu 31 dólares por ação, o que, segundo ela, representa um prêmio de 62 por cento sobre o preço do papel da empresa no fechamento de quinta-feira. (Reportagem de Franklin Paul)