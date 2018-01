Microsoft oferecerá editor online de textos e planilhas Se o usuário não se importar com anúncios durante a edição de textos ou cálculos de planilhas, poderá usar uma versão gratuita do pacote Microsoft Works, que poderá ser usada a partir de um programa navegador. Mais simples do que o pacote Office, o Works é a proposta da empresa para edição de textos e cálculos para usuários menos exigentes (muitos fabricantes de PCs embutem o Works como um software adicional na venda de novos micros). Com isso, a Microsoft espera deter o movimento de usuários para outros pacotes gratuitos de edição de texto e planilhas que já estão disponíveis na internet. O Works é vendido separadamente como um pacote de aplicativos no mercado brasileiro por cerca de R$ 149. O programa é compatível com documentos do Office e traz ainda um programa de Calendário e um visualizador de apresentações em PowerPoint. A empresa ainda não divulgou quando a versão online do Works estará disponível na Web.