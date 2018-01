Microsoft oferecerá software de segurança gratuito

A Microsoft vai suspender as vendas de serviço de segurança para computadores pessoais e passará a oferecer um software gratuito contra vírus, spyware e outras ameaças. Com a ação, a gigante do software parece estar avançando na área de McAfee e Symantec, suas principais rivais no mercado de segurança de PCs. A Microsoft planeja parar de vender o serviço Windows Live OneCare a partir de 30 de junho. O serviço a ser suspenso custa 49,95 dólares por ano e protege até três computadores. O novo programa de segurança, que a companhia batizou com o apelido de "Morro", estará disponível para download gratuito na segunda metade do próximo ano. O Morro é projetado para funcionar em computadores menores e menos potentes, informou a companhia, o que pode torná-lo atraente para um grande número de consumidores. Entretanto, a McAfee informou que a ação é um sinal de capitulação por parte da Microsoft. A McAfee informou que o OneCare conseguiu conquistar menos de 2 por cento do mercado nos dois anos desde que foi lançado. "A Microsoft está desistindo", disse um porta-voz da McAfee. "Agora eles estão apelando para um modelo gratuito que não supre as necessidades dos consumidores."