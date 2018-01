Microsoft paga US$ 240 mi por 1,6% do Facebook

A Microsoft informou nesta semana que pagará US$ 240 milhões por uma fatia minoritária de 1,6% no Facebook em um acordo que avalia o popular site de rede social em US$ 15 bilhões. A maior fabricante mundial de softwares estava concorrendo com o líder entre os mecanismos de busca, o Google, por uma participação no Facebook e pelo direito de vender propaganda para a rede social fora dos Estados Unidos. A Microsoft afirmou que será a plataforma terceirizada exclusiva para anúncios no Facebook, que tem mais de 49 milhões de usuários na internet. Google e Microsoft, agora rivais para os públicos de internet e para aplicativos, expressaram interesse em uma fatia minoritária no Facebook para suas crescentes bases de usuários e potencial de publicidade. Antes disso, o Google bateu a Microsoft com a compra no valor de US$ 1,65 bilhão do site de compartilhamento de vídeos YouTube no ano passado.