Microsoft pagará taxa a gravadora por vendas do Zune Por conta de um acordo firmado entre a Microsoft e a Universal Music, cada venda do tocador Zune gerará uma taxa em royalties par a gravadora. O pagamento faz parte da promoção do Zune, tocador que a empresa de Bill Gates desenvolveu para competir com o iPod da Apple e está sendo visto pelo mercado de tecnologia como uma estratégia da Microsoft para deixar as gravadoras ao seu lado, fornecendo conteúdos para o Zune. A Apple, por exemplo, não repassa nenhuma quantia às gravadoras, apenas fornecendo uma comissão na venda de trilhas musicais e vídeos por meio da loja virtual Itunes. Os valores deste ´reembolso´ não foram divulgados ou comentados pelas empresas. O Itunes deve chegar ao mercado na próxima semana, que será agitada ainda pelo lançamento do PlayStation 3, a nova geração do videogame da Sony, que começa a ser vendido no próximo dia 17.