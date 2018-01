Microsoft permitirá instalar outros programas de busca em PCs

A Microsoft cedeu às pressões de seu concorrente Google e das autoridades dos Estados Unidos e vai permitir que fabricantes e usuários do Windows Vista usem programas de busca não fabricados pela multinacional. Isto representa que fabricantes como Dell e Hewlett-Packard poderão instalar nos computadores o Google Desktop ao invés do Instant Search do Windows Vista, segundo um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA. Atualmente, os usuários do Vista que queiram procurar algo nos documentos armazenados em seu computador dispõem de uma ferramenta de busca que aparece em canto da janela. Esta característica continuará, mas a Microsoft também acrescentará um link ao programa de buscas alternativo. Tudo isso é fruto das ações do Google. O gigante de internet enviou em abril um amplo documento ao Departamento de Justiça no qual indicava que a ferramenta de busca da Microsoft desacelera os programas dos concorrentes, incluindo o seu, e assinalava que é difícil desligar o programa da Microsoft. O Google interpôs um processo dias após a Microsoft ter pedido às autoridades reguladoras que revisassem a compra, por parte do procurador, da companhia de anúncios online DoubleClick por US$ 3,1 bilhões. Além de revanches entre ambos os gigantes, o Google quer mostrar com esta denúncia que o fabricante de software não cumpre com o acordo feito com vários estados e com o Departamento de Justiça dos EUA em 2002 de ajudar seus rivais para que seus softwares funcionem corretamente no Windows. A Microsoft assinalou que as mudanças serão feitas no primeiro pacote de atualizações do Vista que será lançado no final deste ano.