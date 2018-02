Microsoft planeja lançar relógio inteligente dentro de semanas, diz Forbes

A tempo de uso da bateria do dispositivo ultrapassará dois dias de uso normal, segundo a Forbes, que citou fontes próximas do projeto. O produto chegará nas lojas pouco depois de ser revelado em um esforço para capturar a temporada de Natal, de acordo com a Forbes. A Microsoft não quis comentar o assunto.

A Apple revelou em setembro um relógio inteligente, ou "smartwatch", que combina acompanhamento da saúde e atividades físicas do usuário com comunicações. O aparelho será vendido a partir do começo de 2015. A Samsung lançou seu relógio Galaxy Gear em setembro do ano passado.