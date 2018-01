Microsoft pode subir oferta pelo Yahoo, dizem analistas

Alguns investidores de Wall Street estão negociando as ações do Yahoo com desconto de 6,5% sobre o preço oficial da oferta da Microsoft, que pretende comprar a gigante da internet. Mas alguns analistas de mercado esperam que a empresa de Bill Gates aumente a proposta, fixada na semana passada em US$ 44,6 bilhões, a maior desde o estouro da bolha da internet, em 2000. VEJA TAMBÉM: Microsoft oferece US$ 44,6 bilhões para compra do Yahoo Google acusa monopólio da Microsoft com compra da Yahoo Microsoft reage a acusação da Google sobre compra da Yahoo Análise: Tentativa de compra do Yahoo revela que a Microsoft está em decadência Na terça-feira, 5, a agência UBS estabeleceu um preço objetivo para os papéis do Yahoo acima da oferta da Microsoft, de US$ 31 por título. O Citigroup afirmou que o aumento da proposta é o mais provável dos cinco cenários previstos para o fim da novela entre a maior empresa de softwares do mundo e a estrela convalescente da internet. As ações do Yahoo fecharam na terça-feira em US$ 28,98, mais de US$ 2 abaixo da oferta da Microsoft da semana passada. Os títulos da Microsoft caíram em torno de 12%. De acordo com o Citi, há probabilidade de 20% para que o Yahoo aceite a oferta atual, e 25% de chance que o Yahoo contrate o concorrente Google para controlar seu sistema de buscas. Outras previsões são os 10% de chances de agências reguladoras proibirem a negociação e 5% de haver outra oferta. O Yahoo admitiu que pode fechar o negócio de olho no seu plano estratégico.