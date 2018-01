Microsoft pode ter suporte virtual ao Linux Buscando atender o que é uma demanda de mercado, a Microsoft terá uma versão de seu sistema operacional que suportará rodar o Linux virtualmente, ou seja, será possível ter uma instância do sistema de código livre rodando sobre um computador com Windows. No caso, será o Microsoft Virtual Server 2005 R2, que permite rodar múltiplos sistemas operacionais em um mesmo servidor. Além disso, o sistema poderá ser fornecido gratuitamente para download, anunciou a Microsoft. A notícia foi uma das novidades da gigante de software durante a LinuxWorld, conferência sobre soluções de código aberto que acontece em Boston, nos EUA. Inicialmente, o Virtual Server suportará as distribuições SuSE, da Novell, e o Linux da Red Hat.