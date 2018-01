Microsoft prepara nova versão do Windows Media Player A Microsoft está com uma nova versão do Windows Media Player, a 11, no forno. O programa, que toca músicas e vídeos, contará com novas funções quando equipar o Windows Vista, a próxima versão do sistema operacional da Microsoft, mas seus avanços também serão estendidos aos usuários do Windows XP. Entre as melhorias prometidas, estão a maior facilidade na sincronização com tocadores portáteis de música, com recurso de enviar músicas do tocador para o PC, por exemplo; e a integração com o Urge, um novo serviço de venda online de música fruto de uma parceria entre a Microsoft e a MTV. A nova versão do Windows Media Player deve ser liberada pela empresa em meados deste ano, para usuários do Windows XP. Ela não deve contar todas as funcionalidades do programa na versão para o Windows Vista, embora a Microsoft não tenha especificado que recursos faltarão na versão para XP.