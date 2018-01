Microsoft prepara serviço de perguntas e respostas na Web A Microsoft estuda lançar uma funcionalidade nova no Windows Live que permitirá aos usuários fazer perguntas e receber respostas pela internet. Além disso, esse conjunto de perguntas e respostas formará um banco de dados que poderá ser filtrado por ferramentas de busca. Não é exatamente uma idéia original: o portal Yahoo tem um serviço nestes moldes, o Yahoo! Answers, lançado no final do ano passado, o mesmo acontecendo com o Google Answers. O nome provisório da ferramenta é Windows Live QnA (de Questions And Answers - perguntas e respostas). Usuários também poderão eleger, entre as respostas disponíveis neste banco de dados, qual corresponde melhor à solicitação de uma dada pergunta. O serviço, por enquanto, está numa fase beta e a Microsoft deve selecionar usuários interessados em avaliar a ferramenta, que poderá, no futuro, ser integrada ao Windows Live Search, ferramenta de busca que deve substituir o MSN Search, e que deve ser lançada próximo ao anúncio do Windows Vista, o novo sistema operacional da Microsoft (previsto para o final do ano, em empresas, e no início de 2007 para usuários finais). Respostas pagas, em 24 horas O Google Answers é um serviço pago, dentro da estrutura do Google. O funcionamento é simples: o usuário digita uma pergunta qualquer, que será enviada a um time de 500 pesquisadores, por US$ 2,50, com garantia de resposta em 24 horas e satisfação garantida, ou o dinheiro de volta. Também existem outras modalidades de pagamento: por US$ 100, o usuário pagará por entre duas e quatro horas de atenção do pesquisador, e terá uma resposta mais rápida do serviço. O Yahoo Answers segue nos mesmos moldes, porém de forma mais colaborativa, aproveitando o conhecimento de usuários cadastrados no portal, que podem responder à pergunta e também eleger quais respostas melhor atendem aos requisitos da questão.