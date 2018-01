Microsoft prevê alta de 20% em vendas na China A gigante do software Microsoft anunciou na terça-feira que espera que suas vendas na China subam mais de 20% este ano, estimuladas por novos produtos e por uma campanha de repressão à pirataria no país. Em resposta a queixas de governos e empresas ocidentais, bem como a críticas de número crescente de empresas nacionais, a China vem reprimindo a pirataria, nos últimos dois anos, o que beneficia produtores de software como a Microsoft. Como parte da campanha, a maior parte dos principais fabricantes chineses de computadores pessoais, entre os quais a Lenovo e a Founder, prometeram elevar o número de computadores vendidos com cópias legítimas do sistema operacional Microsoft Windows já instaladas. Outros importantes grupos estrangeiros que operam no mercado chinês, entre os quais líderes mundiais como a Dell e a Hewlett-Packard, estão promovendo políticas semelhantes na China. Refletindo a tendência, apenas cerca de 30% dos computadores pessoais Lenovo vendidos no momento vão acabar tendo sistemas Windows piratas, ante 90% do ano passado, disse Timothy Chen, presidente-executivo da Microsoft na região chinesa. "Fizemos grandes progressos aqui", disse ele à Reuters durante um evento em Taipé. Ele não informou qual é a porção da China continental nas vendas totais da empresa. A China é o segundo maior mercado mundial de computadores pessoais em termos de volume, com mais de 20 milhões de unidades vendidas no ano passado, de acordo com o grupo de pesquisa IDC. Depois que a China implementou a campanha de repressão à pirataria, no final de 2005, a IDC estimou que o número de computadores pessoais vendidos com cópias legais do Windows atingiu os 50% no trimestre final de 2006. Repressão A pirataria anteriormente descontrolada na China dificultava as operações de produtoras de software como a Microsoft, e muitos observadores do setor estimavam que a maioria dos computadores em operação no país usasse cópias piratas do Windows. A Microsoft tem cerca de 2 mil funcionários na China e Chen afirmou que espera que esse número aumente 10% este ano por conta do contínuo crescimento rápido do mercado.