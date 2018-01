Microsoft prevê bilhões em vendas com transição para o VoIP A Microsoft considera que a adoção de sistemas de telefonia via internet (VoIP) por companhias que usam seu software gerará "bilhões" de dólares em receita para o grupo, disse o presidente da divisão empresarial da Microsoft, Jeff Raikes. A adoção da telefonia via web ganhará força ao longo dos próximos três anos e o novo software da Microsoft para servidores transformará o setor de sistemas de telecomunicação da mesma maneira que seu sistema operacional Windows transformou o setor de computadores, disse. "Veremos a história se repetir", afirmou Raikes em entrevista antes de palestra na VoiceCon Spring 2007, uma conferência do setor de telefonia pela internet. A estratégia da Microsoft para lidar com o mercado de serviços de voz por protocolo de internet (VoIP) voltado a empresas difere da adotada pela Cisco Systems, que está vendendo sistemas plenamente integrados que incorporam equipamento para redes e software. A Microsoft quer criar um modelo de negócios distribuídos como o que existe no setor de computação, com seu software ocupando posição central. No ano passado, Microsoft e Nortel acertaram uma ampla aliança para operar no mercado de VoIP. O segmento de software, no processo de transição para o VoIP, se tornará mercado de entre US$ 35 bilhões e US$ 40 bilhões, de acordo com Raikes, e a Microsoft planeja conquistar parcela importante desse dinheiro. "Em última análise, ele valerá bilhões", disse Raikes, um dos três presidentes de divisão da empresa. Redução de custos Número cada vez maior de empresas vem adotando a tecnologia VoIP em alguma de suas formas, principalmente para reduzir custos. Zeus Kerravala, do Yankee Group, estima que cerca de 82% das empresas norte-americanas usam VoIP em alguma parte de suas redes, apesar de apenas 8% delas tenham incorporado plenamente a tecnologia. "No momento, Cisco, Microsoft e Avaya são basicamente as três grandes fornecedoras no mercado de VoIP para empresas", disse ele. A Microsoft considera o pacote de software Office como centro da nova estratégia unificada de comunicações que tem como objetivo simplificar contatos entre funcionários atolados em e-mail, mensagens instantâneas, web e telefonia sem fio. A versão 2007 do pacote incorpora um recurso de "presença" que permite aos usuários verem quando um colega de trabalho está disponível para atender um telefonema ou retornar uma mensagem. Sempre que o nome do funcionário aparece em um e-mail, existe um ícone que permite iniciar uma chamada telefônica com um clique. Esse recurso, segundo Raikes, economizará tempo e melhorará processos nas empresas. A Microsoft prevê que mais de 100 milhões de usuários corporativos, duas vezes o tamanho atual do mercado empresarial de VoIP, poderão fazer chamadas pela internet com a ajuda do Office nos próximos três anos. A gigante do software informou ainda que planeja iniciar testes públicos do recurso Office Communications ainda este mês.