Microsoft promete browser completo para celulares

A Microsoft afirmou na terça-feira, 1, que irá oferecer navegação completa de internet via celular este ano, seguindo a trilha deixada pelo iPhone da Apple, que foi elogiado pela forma como exibe sites da mesma maneira que eles aparecem na tela do computador. Durante a CTIA, feira anual de celulares realizada nos Estados Unidos, a Microsoft afirmou que tornará o Internet Explorer Mobile disponível para os fabricantes de celulares no terceiro trimestre, com os primeiro aparelhos chegando ao mercado pelo final do ano. A empresa tem ganhado terreno com seu sistema operacional para telefones inteligentes (smartphones) com atributos que os assemelham à computadores, como e-mail, mas enfrenta forte concorrência dos similares da Apple, Research In Motion e Palm Inc. Antes do iPhone ser lançado em junho passado, em uma combinação de telefone, navegador de Internet e player de mídia digital, os celulares exibiam apenas versões reduzidas de sites para que eles pudessem ser visualizados na pequena tela do celular. Sites cheios de gráficos costumam levar muito tempo para serem carregador e são difíceis de ler. A companhia anunciou ainda uma nova versão de seu sistema operacional móvel, o Windows Mobile 6.1, que facilitará aos usuários a navegação pelos menus de recursos do celular. A Microsoft espera que as vendas de licenças de seu sistema operacional para dispositivos móveis tome a dianteira do crescimento do mercado de smartphones nos próximos anos. A expectativa da empresa é de que o mercado quadruplique de tamanho em três a quatro anos, para cerca de 400 milhões de aparelhos.