Microsoft propõe acordo alternativo a Yahoo A Microsoft informou no domingo ter oferecido um acordo alternativo ao Yahoo, ao invés de uma total aquisição proposta anteriormente, em um movimento que pode evitar que a pioneira da Internet trave uma batalha com o investidor Carl Icahn. "A Microsoft está considerando e levantou com o Yahoo uma alternativa que envolve uma transação com o Yahoo, mas não a aquisição total do Yahoo", disse a empresa em comunicado, sem especificar qual alternativa seria. A Microsoft enfatizou que não está pretendendo fazer uma nova oferta para comprar o Yahoo, mas afirmou que "se reserva o direito de reconsiderar tal alternativa", dependendo das dicussões com o Yahoo ou com os acionistas do Yahoo ou Microsoft ou, ainda, com outra terceira parte. Uma fonte próxima à Microsoft disse que o Yahoo recebeu a última proposta da Microsoft, mas ressaltou que as discussões entre as empresas podem não resultar em um acordo. O New York Times informou que a Microsoft e o Yahoo podem formar uma parceria ou joint venture para competir com o Google . O comunicado da Microsoft foi divulgado logo depois de uma campanha lançada na quinta-feira por Icahn para a substituição do conselho do Yahoo por diretores que estejam dispostos a retomar as negociações com a Microsoft. O investiro considerou que o Yahoo agiu de forma irracional ao recusar a oferta de 47,5 bilhões de dólares feita pela Microsoft. (Por Daisuke Wakabayashi)