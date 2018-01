Microsoft quer combater pirataria do Windows Vista O Windows Vista, próximo sistema operacional da Microsoft, terá mais recursos do que seus antecessores para combater a pirataria de sistemas operacionais, incluindo barrar recursos para computadores que utilizarem cópias ilegais do novo software. A maior produtora de software do mundo disse nesta semana que pessoas rodando uma versão do Windows Vista que pareça ser pirata, terão negado o acesso a alguns dos recursos mais esperados do Vista, incluindo a tecnologia gráfica Windows Aero. Se uma cópia legítima não for comprada em 30 dias, o sistema irá interromper outras funcionalidades, restringindo o acesso do usuário a programas navegadores, uma hora por vez, disse Thomas Lindeman, gerente sênior de produto da Microsoft. De acordo com este cenário, uma pessoa poderia usar o browser para navegar na Web, acessar documentos no HD ou acessar serviços de Webmail, mas o usuário não poderia abrir documentos a partir da área de trabalho (desktop) ou rodar programas como o aplicativo de e-mail Outlook. A Microsoft afirmou que não vai parar completamente um computador rodando uma versão pirata do Vista, e que irá continuar a entregar atualizações críticas de segurança. A empresa também afirmou que acrescentou novas e sofisticadas tecnologias para monitorar se um sistema é pirata. Por exemplo, o sistema será capaz de executar algumas checagens internamente, sem precisar contatar a Microsoft, disse Lindeman. Cerco A Microsoft também está adicionando formas de monitorar a pirataria entre usuários corporativos que tendem a comprar licenças em grandes volumes. A empresa também pretende tomar medias enérgicas com a sua próxima versão de sistema operacional para servidores, o chamado ´Longhorn´, e que serão incorporadas a outros produtos a partir de então. AS medidas mostram que a empresa começou a atuar com maior seriedade no combate às licenças de piratas de Windows, e que é grande em países como Rússia e China. Segundo números da BSA - Business Software Alliance, cerca de 35% dos aplicativos instalados em todo o mundo são piratas. Por outro lado, a empresa também tem enfrentado problemas com a saturação do mercado do Windows - um dos programas mais importantes para os resultados financeiros da empresa - o que levou a companhia a ficar mais ansiosa quanto a converter usuários de cópias piratas em consumidores de versões licenciadas do software.