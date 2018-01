Microsoft quer comprar empresa de reconhecimento de voz A Microsoft está negociando a compra da Tellme Networks, empresa que trabalha com tecnologias de reconhecimento de voz, numa transação estimada em US$ 800 milhões, publicou nesta terça-feira, 12, o Wall Street Journal. A Microsoft pode assinar um acordo já nesta semana, informou o jornal citando fontes próximas da situação. Os produtos da Tellme podem ajudar a Microsoft a incluir recursos de reconhecimento de voz em seus produtos. A tecnologia da Tellme é utilizada ainda em centrais de resposta audível, as temíveis URAs, utilizadas em serviços de call center para triagem no atendimento aos usuários. Outra aplicação é o uso de sistemas acionados por voz e que permitem aos usuários consultar informações na internet.