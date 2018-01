Microsoft quer estar no centro da convergência

A Microsoft, que tem perdido espaço para empresas que oferecem softwares e serviços online, principalmente o Google, aposta no novo sistema operacional, o Windows 7, e na nova geração do Windows Live, conjunto aplicações baseadas na web, para garantir um papel central no mundo da "convergência entre as 3 telas". Após os problemas do Windows Vista – que foi lançado em 2007 e recebeu muitas críticas devido à incompatibilidade com programas e equipamentos, além de pesado e lento –, a empresa lançou na CES o beta do Windows 7. Desde a última sexta, 2,5 milhões de pessoas poderão testá-lo e contribuir para seu aprimoramento. O Link tentou baixar o programa, mas não conseguiu por excesso de downloads (www.microsoft.com/windows/windows-7). A fase beta aberta ao público sucede um longo processo de desenvolvimento, que contou, desde o início, com a colaboração de usuários. "O começo do Vista foi cheio de obstáculos. Por isso o Windows 7 está sendo criado com base na opinião de colaboradores", disse Brad Brooks, do Grupo de Serviços Online e Negócios do Windows. Steve Ballmer, executivo-chefe da Microsoft, prometeu que o novo sistema operacional, ainda sem data de lançamento, será mais leve e rápido, sem abrir mão da segurança. A empresa de Bill Gates, aposentado desde 2008, também anunciou que nas próximas semanas a nova geração do Windows Live estará disponível em www.windowslive.com/explore. O Live consiste de uma série de ferramentas e serviços online gratuitos (parte funciona na web, parte instalada no PC) que a Microsoft criou com a popularização da banda larga e em reação ao avanço do Google, que, aliás, não participou da CES. Mas será que a Microsoft recuperará o terreno que vem perdendo para empresas de softwares online ou livres? Para seus executivos, é justo a tendência de convergência entre os eletrônicos – desktop, notebook, celular, TV, videogame (no caso, o Xbox 360, da Microsoft), câmera, filmadora e gravador/reprodutor de vídeo –, todos se comunicando e acessando conteúdo e serviços via web que impulsionará as novidades da empresa. A lógica é que, para todos esses equipamentos funcionarem juntos, necessitariam de uma "linguagem" comum, que a Microsoft quer que seja o Windows: o Vista agora e o 7 no futuro, o Live (na web) e o Windows Mobile (no celular/smartphone). "O Windows é a língua mais falada no mundo, já que cerca de 1 bilhão de pessoas o usam. Estamos em uma ótima posição para ficar no centro da convergência", afirmou Brooks. A aposta da Microsoft se concretizará? Os dados estão lançados.