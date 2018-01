Microsoft quer evitar novos processos na Comissão Européia A Microsoft enviou à Comissão Européia (CE) uma "versão revisada" da documentação técnica solicitada por Bruxelas para permitir a seus concorrentes fabricar produtos compatíveis com os da companhia americana, informou nesta quinta-feira o Executivo da União Européia. Na semana passada, a CE informou que a Microsoft ainda não tinha fornecido toda a informação requerida e deu oito dias de prazo - até hoje - para enviar o que faltava. Em março de 2004, Bruxelas impôs uma sanção de 497,2 milhões de euros à Microsoft por abuso de posição dominante e ameaçou, entre outras coisas, facilitar a interoperabilidade de seus produtos com os de seus concorrentes. Mas, em julho, a empresa não forneceu a documentação exigida e, por isso, a CE a sancionou com uma nova multa de 280,5 milhões de euros - 1,5 milhão de euros por dia entre 16 de dezembro de 2005 e 20 de junho deste ano. A multa aumentou a uma quantia diária de 3 milhões de euros em 1º de agosto. Os concorrentes da Microsoft poderão agora revisar a informação fornecida pelo gigante americano para decidir se permite a eles ou não desenvolver produtos compatíveis. Ao mesmo tempo, o assessor independente que media entre a CE e a Microsoft, Neil Barrett, tentará verificar a idoneidade da documentação fornecida pela empresa. A partir das opiniões das duas partes, Bruxelas decidirá se a Microsoft cumpriu ou não sua decisão de 2004.