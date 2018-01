Microsoft quer indenização por uso de softwares piratas Em mais um julgamento envolvendo o uso de cópias ilegais de programas de computador, o Superior Tribunal de Justiça avalia pedido de indenização da Microsoft Corporation contra uma empresa de engenharia do Rio de Janeiro que teria utilizado softwares sem licença. A decisão é do ministro Cesar Asfor Rocha, da Quarta Turma, que admitiu o processamento do recurso especial. Em 1998, a Microsoft ajuizou ação contra a empresa Sergen - Serviços Gerais de Engenharia - e obteve autorização para vistoria de computadores, nos quais estariam instalados programas (softwares) irregulares. Por terem sido localizados centenas de programas em tal situação, a Microsoft ingressou com pedido de perdas e danos contra a Sergen. A empresa afirma ter apresentado todas as licenças dos programas. O juiz de primeiro grau determinou a realização de uma nova perícia, estabeleceu o valor da causa em três mil vezes o preço de cada software utilizado ilegalmente e fixou a caução a ser prestada em 25% do valor da causa. A nova perícia teria concluído que não haveria programas irregulares. A Sergen apresentou notas fiscais e discos de instalação, mas não teria mostrado os certificados com as licenças de instalação. A sentença foi favorável à Microsoft porque o juiz não considerou suficientes os documentos apresentados pela empresa. A Sergen apelou e conseguiu reverter a decisão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ), ao que a Microsoft apresentou recurso apelando ao STJ, que deverá analisar o caso. A Microsoft argumenta que houve violação à Lei 9.609/98, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador e sua comercialização no País.