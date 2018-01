Microsoft quer mercado de sistemas de gestão A Microsoft, maior empresa de software do mundo, anunciou ontem a versão brasileira do sistema de gestão empresarial Dynamics AX. "É a primeira localizada pela própria Microsoft para o Brasil", destacou o gerente geral da Divisão Business Solution da empresa no País, Rodrigo Munhoz. Outros pacotes de gestão empresarial da Microsoft, como o Solomon e Navision, foram adaptados ao mercado local por parceiros. O alvo da Microsoft são pequenas e médias empresas, que hoje são atendidas principalmente por companhias brasileiras de software, como a Microsiga e a Datasul. O mercado brasileiro de sistemas de gestão, ou Enterprise Resource Planning (ERP), movimentou cerca de US$ 300 milhões no ano passado. No mundo, foram US$ 54 bilhões. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostra que, entre empresas brasileiras grandes e médias, o sistema de gestão mais usado é o da alemã SAP, com 23% do mercado, seguido da brasileira Microsiga (17%), da americana Oracle (16%) e da brasileira Datasul (15%). A Microsoft quer convencer empresas brasileiras de software a usar a sua solução como base para novos produtos, como pacotes especializados para setores econômicos. "Estamos discutindo isso", afirmou Munhoz. A brasileira RM Sistemas, que tem 7% do mercado de ERP, integrou o sistema de relacionamento com clientes da Microsoft à sua solução própria de gestão empresarial. A Microsoft anunciou também o Dynamics CRM 3.0, para gestão de relacionamento com clientes. "Queremos crescer atendendo às empresas que ainda não têm ERP", afirmou o executivo da Microsoft. Citando um estudo do IDC, ele disse que mais de 50% das médias empresas brasileiras ainda não têm sistemas de gestão.