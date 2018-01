Microsoft quer rodar aplicativos Linux num servidor Windows A Microsoft quer colocar um pouco de Linux em seus sistemas. Para tanto, anunciou nesta semana uma parceria com a desenvolvedora XenSource para criar um sistema de virtualização do Linux no ?Longhorn?, a nova versão do Windows Server. O acordo também prevê a interoperabilidade entre o Linux da XenSource e o sistema de virtualização do Windows Server, que usa a nova tecnologia hypervisor do Windows, o que facilitaria a consolidação dos ambientes só na plataforma da Microsoft (que rodaria as aplicações para ambientes Linux). Segundo um comunicado divulgado pelas empresas, a parceria também quer estabelecer um suporte a ambientes heterogêneos (aqueles em que há diferentes tipos de sistemas convivendo na mesma rede), o que permitiria baixar custos operacionais, mantendo os clientes atuais de sistemas da Microsoft. A Microsoft acredita que uma versão beta do novo Windows Server já esteja disponível até o final deste ano, e que uma versão comericial chegue ao mercado até o final do próximo ano.