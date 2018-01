Microsoft quer sistema de identificação para mundos virtuais

É um mistério. Por enquanto, ninguém sabe como a identidade dos usuários será preservada em um universo repleto de mundos virtuais de código aberto interoperáveis, os OpenSims. Com o fim das fronteiras entre esses ambientes digitais, como fazer para que o usuário mantenha a mesma identidade-padrão cada vez que teleportar para outro mundo virtual? A Microsoft acredita que tem a solução para o problema: o Windows Live ID. Segundo Zain Naboulsi, desenvolvedor da empresa e pesquisador que acompanha de perto a evolução do OpenSim, a Microsoft busca a integração de pelo menos três de seus serviços gratuitos no desenvolvimento de um pacote de código aberto: a ferramenta de programação C Sharp Express, o SQL server express (plataforma de banco de dados para gerenciamento dos inventários em OpemSims) e o Windows Live ID (ferramenta de gerenciamento de identidade). Naboulsi insiste que a idéia não é vender software, pois as três soluções são gratuitas. Como o OpenSim continua ganhando adeptos, a intenção da Microsoft é agregar sua tecnologia ao código OpenSim para, dessa forma, aumentar o número de desenvolvedores aliados a Redmond (sede da Microsoft). E, se o OpenSim decolar, o sistema de identificação de usuários baseados no Windows Live ID dará à Microsoft alguma vantagem contra as soluções de identificação oferecidas por Google, Yahoo! e OpenID. Em entrevista à Reuters, o vice-presidente da Linden Lab, Joe Miller, disse que espera um crescimento rápido do OpenSim. Entretanto, o executivo explicou que a empresa irá se concentrar nos serviços de valor agregado que possam ser comercializados. Esse passo da Microsoft rumo ao gerenciamento de identidades pode, potencialmente, por a Linden Lab em concorrência com Redmond. "Queremos lançar uma versão do OpenSim que integre os serviços Live e a plataforma SQL Server", diz Naboulsi. A Microsoft já obteve algumas conquistas importantes. O Reactiongrid, uma área OpenSim, roda em SQL Server. A diferença da visão de Naboulsi para a da Linden Lab é a de que, para ele, a tecnologia 3D não serve para separar a identidade virtual do usuário de sua vida real. Segundo ele, a Microsoft vê os mundos virtuais como a evolução natural da presença on-line. "O futuro é ter um mundo 3D simplificado bem ali, no seu desktop." MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril de 2007, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar. Se você ainda não tem o Second Life instalado, faça o download do programa agora. Clique aqui e baixe gratuitamente.