Microsoft quer unificar plataformas de mensagens Quer se comunicar pela internet? No que depender da Microsoft, não importa o que você queira fazer, passará por um software dela. É que a empresa divulgou um novo plano para integrar recursos de conferências por voz sobre IP e comunicação instantânea em seus produtos. A mudança foi comunicada aos parceiros da empresa e seus efeitos práticos envolvem novos servidores como o Office Communications Server 2007, que substitui o Live Communications Server e acrescenta gerenciamento de ligações de VoIP e conferência e videoconferência ao comunicador instantâneo Windows Live Messenger. O aplicativo permite, por exemplo, que uma empresa mostre aos seus funcionários quais estão online e de que formas uma pessoa pode interagir com outra eletronicamente. O Microsoft Office Communicator 2007, o software cliente desta solução, terá ainda um softphone integrado que fará as ligações de VoIP e ainda permitirá a conexão a telefones convencionais, tudo isso acompanhado de funções de monitoramento e permissões para as empresas.