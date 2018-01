Microsoft quer vender um milhão de Zunes até junho de 2007 A Microsoft espera vender um milhão de unidades do Zune, seu novo tocador de música digital, no primeiro semestre de 2007, e dez milhões de Xbox 360 na temporada natalina, informou a empresa. Trata-se de uma quantidade reduzida, se comparada com o alcance do iPod, da Apple, mas suficiente, segundo a Microsoft. "Consideramos os números bastante impressionantes", disse Bryan Lee, um dos vice-presidentes da companhia, com sede em Redmond, nos EUA. A multinacional lançou o reprodutor, que custa US$ 250 e tem capacidade de 30 gigabytes, em meados de novembro. Ao contrário do iPod, o Zune permite que seus usuários compartilhem músicas, por meio de um sinal sem fio. Lee afirmou que a Microsoft tem como objetivo se transformar em líder do mercado de reprodutores de música digital. A empresa disse que espera ter vendido mais de dez milhões de unidades da nova geração de seu videogame Xbox 360, ao fim da temporada natalina.