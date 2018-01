Microsoft reage a acusação da Google sobre compra da Yahoo

A Microsoft reagiu, nesta segunda-feira, 4, aos comentários feitos pela empresa Google, que tenta minar o acordo entre a companhia de Bill Gates e a gigante Yahoo, segundo noticiou o jornal Financial Times. No último domingo, a Google acusou o monopólio da Microsoft na internet com a proposta de comprar a Yahoo por US$ 44,6 bilhões. A Microsoft, por sua vez, ameaça começar uma guerra se suas ambições forem frustradas por uma parceria entre o rival Google e o objeto dos seus desejos, o Yahoo. Enquanto a Google tem grandes ofertas de possíveis alianças, inclusive de empresas do ramo da telecomunicações, ainda é muito cedo para considerar qualquer outro tipo de proposta, revela uma fonte próxima à companhia.