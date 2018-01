Microsoft recebe multa de ? 280 milhões na Europa A Microsoft foi multada hoje em ? 280,5 milhões, por conta do processo antitruste movido pela Comissão Européia. A empresa foi multada por não ter atendido às exigências de que ela fornecesse informações sobre seus aplicativos para outras produtoras de software, no sentido de garantir a livre concorrência no mercado. A decisão se segue a um julgamento da Comissão Européia de março de 2004, no qual a empresa foi condenada pela leis antitruste da União Européia, ao realizar ações se aproveitando de sua posição dominante no mercado. Compartilhamento A Comissão Européia exigia que a Microsoft compartilhasse com outras empresas informações sobre o funcionamento do núcleo do Windows, de forma que outras empresas pudessem criar plataformas de servidores igualmente compatíveis com o quase onipresente sistema operacional da companhia. Parte destes detalhes técnicos, segundo a Microsoft, já teriam sido fornecidos e seriam suficientes para atender às demandas da Comissão Européia. Os comissários europeus discordam, e julgaram que os dados fornecidos são insuficientes para gerar a competitividade desejada no mercado de software. Estes dados deveriam ter sido entregues até o dia 15 de dezembro do ano passado. Como isso não aconteceu, na opinião da Comissão Européia, a empresa deveria pagar uma multa diária de até ? 2 milhões por estar de acordo com as regras. O valor de ? 280,5 milhões equivale a multas de ? 1,5 milhão para o período entre 14 de dezembro de 2005 e o último dia 20 de junho. O valor se soma a outra multa imposta à Microsoft, em março 2004, no valor de ? 497,2 milhões, por práticas monopolistas nas áreas de servidores e aplicativos multimídia. O representante da Microsoft recorreu desta multa - processo que ainda está em andamento - e a expectativa é de que a companhia adote a mesma estratégia para esta segunda multa da Comissão Européia. Antecedentes O caso Comissão Européia versus Microsoft começou a partir de uma denúncia apresentada em 1998 pela Sun Microsystems, empresa de software que concorre com a Microsoft na área de servidores. A empresa alegou que a Microsoft deixou de fornecer informações para facilitar a interconexão de seus programas. Além disso, empresas que forneciam aplicativos para multimídia como tocadores de música, disseram que a Microsoft se aproveitava da dominância do Windows em computadores pessoais para impor o Windows Media Player como aplicativo-padrão para executar música e vídeos. Por conta disso, a Comissão Européia também solicitou à empresa que comercializasse na região uma versão de Windows sem o Media Player. Os advogados do União Européia argumentaram que a empresa se valia de uma posição monopolista e que isso infringia as leis antitruste européias. Sobre a área de servidores, a Microsoft se defendia afirmando que revelar parte do código-fonte de seus programas significaria abrir mão de sua propriedade intelectual, o que colocaria a empresa em visível desvantagem frente à concorrência.