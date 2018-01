Microsoft recomprará US$ 40 bilhões em ações próprias

O grupo Microsoft aprovou nesta segunda-feira um plano de recompra de ações próprias no valor de US$ 40 bilhões nos próximos cinco anos e decidiu elevar o dividendo para seus acionistas de US$ 0,11 para US$ 0,13 por título. Veja também: Microsoft lança novo anúncio publicitário em que ataca a Apple Além disso, o gigante do software comunicou que completou um plano de recompra de ações anterior também no valor de US$ 40 bilhões iniciado há quatro anos. A Microsoft tem um valor total na bolsa de US$ 230 bilhões, o que a transforma em uma das dez maiores companhias americanas por valor de mercado. "Estes anúncios mostram nossa confiança no crescimento a longo prazo da companhia e nosso compromisso para devolver capital a nossos acionistas", disse Christopher Liddell, responsável financeiro da Microsoft, em comunicado. A firma destacou que, nos últimos cinco anos, devolveu cerca de US$ 115 bilhões a seus acionistas, através do pagamento de dividendos ou comprando ações próprias.