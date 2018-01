Microsoft recorre de sanção imposta pela Comissão Européia A Microsoft recorreu ao Tribunal de Primeira Instância da União Européia (UE) sobre a sanção de 280,5 milhões de euros imposta pela Comissão Européia (CE, órgão executivo da UE) por não ceder aos concorrentes informações necessárias para desenvolver programas compatíveis com o Windows, como Bruxelas tinha exigido em 2004. Um dos porta-vozes da companhia americana, Tom Brooks, disse que, "como anunciamos em julho, apresentamos um recurso" contra a decisão do Executivo europeu. Fontes do Tribunal de Justiça da UE confirmaram que o recurso da Microsoft foi recebido na segunda-feira. Defesa A CE anunciou em 12 de julho a imposição à Microsoft de uma multa de 280,5 milhões de euros por não ter cumprido uma decisão prévia, definida em 2004, exigindo que a empresa de informática cedesse aos concorrentes informações necessárias para desenvolver programas compatíveis com o sistema operacional Windows. O valor final fixado por Bruxelas era o resultado de uma multa diária de 1,5 milhão de euros de 16 de dezembro de 2005 a 20 de junho de 2006. A Comissão Européia também advertiu que o valor subiria para 3 milhões de euros diários a partir de 1 de agosto se a empresa continuasse sem cumprir as exigências. A Microsoft insistiu em que a multa "não é justificada", porque já cumpriu os requerimentos de Bruxelas de dar informações a outras companhias para que seus programas possam funcionar no Windows. A empresa de informática criticou a "falta de clareza" da decisão de 2004, quando Bruxelas já havia imposto à Microsoft uma multa recorde de 497,2 milhões de euros. A Microsoft também recorreu desta decisão no Tribunal de Justiça europeu e a audiência aconteceu em abril passado, mas a sentença só sairá em alguns meses.