Microsoft recorrerá de multa da Comissão Européia A Microsoft recorrerá da multa de 280,5 milhões de euros imposta hoje pela Comissão Européia, ao considerar que cumpriu com os requerimentos de Bruxelas de dar informações a outras companhias para que seus programas possam operar com o Windows. "Pediremos aos tribunais europeus que determinem se nossos esforços (para cumprir os requerimentos de Bruxelas) foram suficientes e se a multa sem precedentes da Comissão é justificada", assinalou em comunicado Brad Smith, principal representante da Microsoft para assuntos legais. Smith acrescentou que, embora a companhia tenha "um grande respeito" pela Comissão Européia e este processo, "nenhuma multa, nem sequer desta magnitude, é apropriada". O representante da Microsoft aludiu à "falta de clareza" da decisão inicial de Bruxelas de março 2004, na qual impôs à empresa uma multa recorde de 497,2 milhões de euros e a obrigou a entregar informações técnicas a seus rivais. A Microsoft já recorreu no Tribunal de Justiça da UE dessa primeira multa, e a corte realizou uma audiência sobre o caso em abril, mas a sentença ainda demorará vários meses para sair. Smith insistiu também em que o gigante informático com sede em Redmond (EUA) mostrou "boa fé durante os últimos dois anos", e destacou que a companhia está comprometida com o cumprimento das exigências da CE, para o que realizou "esforços enormes". A companhia argumenta que a questão-chave é de clareza sobre o que se pede que a empresa faça, e assegura não ter recebido até abril "uma definição clara" da documentação requerida. Além da sanção anunciada hoje, o Executivo da UE anunciou que, se a companhia continuar descumprindo as exigências, o valor da multa diária aumentará para até 3 milhões de euros a partir do próximo dia 31. Segundo o representante legal da Microsoft, a sanção anunciada hoje é maior que as impostas pela CE "aos casos mais graves de violação das leis sobre concorrência". Por isso, Smith diz que, considerando os esforços que a empresa realizou para oferecer a informação técnica solicitada, "esta multa não está justificada".