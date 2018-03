Microsoft reduz preço do Xbox; libera Netflix e outros aplicativos

A iniciativa marca outra reversão para a gigante do software no Xbox One, que está atrás em vendas na comparação com o PS4 da Sony e enfrenta competição de consoles existentes, caixas de streaming como Apple TV e o novo aparelho de jogos e entretenimento da Amazon, que custa 99 dólares.

A Microsoft mudou várias vezes o marketing de seus consoles de videogame. A empresa retirou uma exigência de que os usuários do Xbox One mantivessem uma conexão permanente de Internet antes do console ir à venda. E decidiu permitir auxílio a usuários de games depois de críticas de usuários no ano passado.

Nesta terça-feira, a empresa disse que passará a vender o Xbox One por 399 dólares, ou 499 dólares com um sensor de movimento "Kinect", a partir de 9 de junho.

(Por Malathi Nayak)