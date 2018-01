Microsoft reduz previsão de fabricação do Xbox 360 A Microsoft reduziu na terça-feira sua previsão de fabricação do videogame Xbox 360 no ano fiscal de 2007, mencionando o estoque acumulado em lojas, e informou que está tentando garantir que sua divisão de jogos obtenha lucro no próximo ano fiscal. Chris Liddell, vice-presidente financeiro do grupo, disse que a Microsoft planeja montar um total de 12 milhões de Xbox 360 até o final do ano fiscal, em 30 de junho, ante uma meta anterior de entre 13 milhões e 15 milhões de unidades. "Estamos simplesmente sendo cautelosos quanto à segunda metade do ano. A suposição é de que seja um período lento. Nosso desempenho foi muito bom nos primeiros seis meses. Há um estoque razoável nos canais de distribuição", disse Liddell em entrevista à Reuters. O mais recente console de videogames da Microsoft fez sua estréia em novembro de 2005, cerca de um ano antes dos rivais de próxima geração oferecidos pela Sony e Nintendo. A Microsoft, que está envolvida em uma batalha com a Sony e a Nintendo pelo domínio do setor de videogames, que movimenta US$ 30 bilhões ao ano, anunciou ter embarcado 10,4 milhões de unidades do Xbox 360 até o final de 2006. Isso inclui consoles em trânsito, nas lojas e vendidos aos consumidores. Entre os videogames de última geração, que incluem ainda o PlayStation 3 e o Nintendo Wii, o único que conta com distribuição oficial no Brasil é o Xbox 360 da Microsoft.