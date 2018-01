Microsoft reduzirá preços de sistema operacional Windows Vista

A Microsoft anunciou nesta quinta-feira, 28, que reduzirá o preço de seu sistema operacional Windows Vista no mundo todo a partir de 1º de março, com o objetivo de incentivar o uso da última versão de seu sistema operacional. Carlos González, gerente de produto do Windows Vista para a América Latina, disse à Efe que a redução dos preços se dará no mundo todo, e que será de cerca de 40%, embora possa variar de país para país. A medida afetará toda a linha de produtos Windows Vista para usuários particulares, ou seja, as edições Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium e Windows Ultimate, assim como a atualização Windows Vista SP1. A redução de preços começará em março, mas possivelmente não chegará aos consumidores até o fim deste mês ou início de abril, disse González. O Windows Vista já tem mais de 100 milhões de cópias vendidas no mundo todo. Cerca de 10% dessas cópias foram vendidas na América Latina, onde a Microsoft espera que o ajuste dos preços ajude a fomentar o uso de versões legais de seu sistema operacional.