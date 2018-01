Microsoft reestrutura a divisão Windows A Microsoft anunciou ontem uma reestruturação na sua divisão Windows, que passa por problemas - recentemente, foram descobertas falhas no produto, e o lançamento do Windows Vista foi adiado para janeiro. Steve Sinofsky sai da divisão Office para assumir a vice-presidência da divisão Windows. Ele vai assumir algumas das funções do atual chefe da unidade, Jim Allchin, que disse no ano passado que planejava sair da empresa assim que o Windows Vista chegasse ao mercado. As mudanças fazem parte de um plano capitaneado pelo executivo-chefe da empresa, Steve Ballmer, que quer apressar o desenvolvimento de novos produtos e impedir que a concorrência roube espaço nas áreas de sistemas e aplicações. As notícias de atraso no lançamento do Vista causaram preocupação entre os vendedores de PCs nos EUA, pois eles contavam com o novo sistema operacional da Microsoft para alavancar a onda de venda de novos computadores por conta das compras de final de ano no mercado norte-americano.