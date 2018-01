Microsoft reformula sistema de busca do Windows Live

Procurando estreitar a distância que a separa do Google, a Microsoft revelou um serviço reformulado de buscas na Web cujo objetivo é oferecer resultados mais relevantes e que combina texto, vídeo e outras informações em uma mesma página. Veja também: Buscador da Wikipedia vai competir com Google A Microsoft, a maior produtora mundial de software, anunciou que as buscas no Windows Live agora atingiram nível tecnológico semelhante ao dos concorrentes, depois de anos como retardatária desde que a empresa começou a desenvolver seus serviços de busca na web, em 2003. A nova forma do serviço acompanha a tendência setorial de avançar além dos simples links para textos, com retornos unificados que conduzem a sites, notícias, imagens e vídeos, na mesma página. Os rivais Google e Ask.com adotaram mudanças semelhantes neste ano, e o Yahoo está caminhando na mesma direção. "A Microsoft é realista. Não acredita que vá acordar amanhã e ultrapassar o Google", disse Allen Weiner, analista do grupo de pesquisa Gartner. "No momento, a empresa pretende se estabelecer de maneira mais firme junto à base existente de usuários." A Microsoft concedeu vantagem inicial ao Google no que tange aos serviços de busca na web, e assistiu à criação de um negócio multibilionário pelo rival, com base na venda de anúncios vinculados a resultados de busca. O Google se tornou um dos grandes rivais da empresa, e está usando o dinheiro que fatura com a publicidade na web para investir em produtos que ameaçam a atividade dominante da Microsoft - os programas para instalação em computadores -, oferecendo como alternativa software disponível via web, na forma de "serviço". No trimestre passado, o Google registrou lucro de US$ 925 milhões, quase integralmente com a publicidade online. O total fica abaixo dos US$ 3 bilhões que a Microsoft lucrou no período, mas a divisão de serviços online da empresa registrou prejuízo e seu crescimento ficou em apenas um terço do obtido pelo Google. A Microsoft ocupa distante terceiro posto na classificação dos serviços de busca na web, com 11,3% do mercado norte-americano em agosto, ante 56,5% para o Google e 23,3% para o Yahoo, de acordo com o grupo de pesquisa comScore.