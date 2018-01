Microsoft retira proposta para comprar a Yahoo

Um porta-voz da Microsoft afirmou neste sábado, 3, que a empresa retirou a proposta para adquirir a Yahoo. Os diálogos para o negócio haviam sido retomados na sexta-feira, 2, depois de meses estagnados. Veja também: O que está em jogo na fusão entre Microsoft e Yahoo A oferta foi retirada depois de três meses de negociações, já que as duas partes não chegaram a um acordo sobre o preço da venda, segundo informou a Microsoft. Steve Ballmer, diretor geral da empresa, enviou uma carta para a Yahoo informando que a gigante do mercado de softwares estava disposta a pagar US$ 47,5 milhões (cerca de R$ 78,4 milhões) pelo portal da empresa - o equivalente a US$ 33 por ação (R$ 54,45). Ballmer afirmou que a Yahoo insistiu para que a Microsoft pagasse pelo menos US$ 53 milhões (R$ 87,45 milhões) pela empresa - US$ 37 dólares por ação (R$ 61). A primeira oferta feita pela Microsoft era de US$ 44,6 milhões (R$ 73,6 milhões), com cada ação cotada a US$ 31 (R$ 51,15). Texto ampliado às 22h36 para acréscimo de informações.