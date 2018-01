Microsoft segue Google em digitalização de livros A Microsoft vai iniciar um projeto de digitalização de livros em conjunto com a empresa Kirtas Technologies, que fabrica scanners de alto desempenho, além de um software que gerencia as páginas escaneadas de livros. Com isso, a empresa segue de perto os passos do projeto Google Books, em que a gigante de buscas provê a digitalização de acervos de grandes bibliotecas. O plano, no caso da parceria entre Microsoft e Kirtas, é produzir conteúdo para livros digitais, que ficarão disponíveis na ferramenta Live Book Search (busca de livros) que Microsoft quer disponibilizar na Web no início do próximo ano. Dentro deste acordo, a Microsoft anunciou uma parceria ainda com a Universidade de Cornell, pela qual digitalizará sua biblioteca. Outras parcerias envolvem a Biblioteca Britânica e bibliotecas das Universidades da Califórnia e de Toronto. Agilidade A Kirtas deve agilizar o processo de digitalização no projeto da Microsoft. A companhia criou um scanner automatizado que permite uma velocidade de digitalização de 2400 páginas por hora (média de uma página a cada segundo e meio), o que, segundo a empresa, permite digializar um livro a cada oito minutos.