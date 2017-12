Microsoft soluciona falha do Windows que existe há 19 anos

A falha, que está presente em todas as versões do Windows a partir do Windows 95, permite que um invasor assuma o controle de um computador remotamente.

A equipe de pesquisa em segurança eletrônica da IBM descobriu a falha em maio, a descrevendo como uma "vulnerabilidade significativa" no sistema operacional.

"O código com falha existe há pelo menos 19 anos e era utilizável remotamente remotamente nos últimos 18 anos", disse a equipe de pesquisa X-Force da IBM em seu blog na terça-feira.

(Por Soham Chatterjee)